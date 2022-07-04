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Детям запретили купаться на лангепасском пляже из-за убытия воды

Администрация Лангепаса наложила запрет на купание в протоке

Детям запретили купаться на лангепасском пляже из-за убытия воды
Фото: unsplash.com

Детям Лангепаса с сегодняшнего дня запретили купаться на городском пляже. Причина – снижение уровня воды в протоке. Динамика убытия воды составляет от 5 до 15 сантиметров в сутки.

«В связи с резким падением уровня воды в зоне рекреации (мест массового купания), расположенной на протоке Каюковская, отмечается изменение рельефа дна зоны купания и сокращение зоны, разрешенной для купания детей. Купание детей с 4 июля в зоне рекреации – запрещено. В соответствии с требованиями постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 241-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры» и отсутствием необходимых условий обеспечения мер безопасности детей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования», – заявили в администрации города.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 109, комментариев: 0
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