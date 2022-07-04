Югорчанина приговорили к обаятельным работам за браконьерскую рыбалку

В Кондинском районе суд рассмотрел уголовное дело о незаконном вылове рыбы. Виновным в совершении преступления признан житель села Алтай, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Суд установил, что житель села, находясь на реке Конда, используя орудие добычи рыбы – речной фитиль, незаконно выловил 272 особи язя и карася серебряного, чем причинил крупный ущерб природным ресурсам», - отметили в пресс-службе.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ. По иску прокурора с осужденного взыскали причиненный государству ущерб в размере более 120 тыс. рублей.