36 лесных пожаров ликвидировали в Югре с начала пожароопасного сезона

За прошлую неделю, с 27 июня по 4 июля, в Югре ликвидировали 1 лесной пожар общей площадью 1537,05 гектара. Причиной возгорания стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности на природе, сообщили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«По состоянию на 09:00 4 июля, в автономном округе отсутствуют действующие лесные пожары и неконтролируемые ландшафтные возгорания. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО ликвидировали 36 лесных пожаров площадью 2771,77 гектара и 52 ландшафтных возгораний площадью 5129,8 гектара.