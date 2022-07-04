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Велосипедист и водитель легковушки погибли в ДТП в Югре

В Югре произошло два смертельных ДТП в эти выходные

Велосипедист и водитель легковушки погибли в ДТП в Югре
Фото: ГАИ Югры

В эти выходные, 2 июля, на дорогах Югры скончались два человека. Так, в Сургутском районе 51-летний водитель легковушки столкнулся с автомобилем «ГАЗ», движущимся в попутном направлении.

«В 10:45 на 98 км автодороги «Север» в Сургутском районе, 51-летний мужчина, управляя транспортным средством «Шевроле Нива», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот» с обочины, совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ», движущимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель Шевроле скончался на месте происшествия», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Вечером этого же дня на улице Маршала Жукова в Нижневартовске 35-летний мужчина на «Лексусе» наехал на велосипедиста. По предварительной информации, тот проезжал дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП, велосипедист, 45-летний мужчина, погиб.

Всего за 2 и 3 июля в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых двое человек скончались и пятеро – получили травмы.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 133, комментариев: 0
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