Спасатели нашли тело судоводителя с перевернувшейся лодки в ХМАО

В ХМАО нашли тело судоводителя, погибшего в результате опрокидования мотолодки «Крым» в районе Нягани. Тело погибшего обнаружили спасатели, сообщили в госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по ХМАО.

«Личность погибшего установлена, им оказался житель Нягани 1990 года рождения. Маломерное судно принадлежало погибшему судоводителю и было зарегистрировано в 2019 году», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что судно не проходило освидетельствование в процессе эксплуатации. Кроме того, при установленной для мотолодки пассажировместимости - 5 человек, на ее борту находились 6 человек.

Ночью со 2 на 3 июля на реке Нягань-Юган, рядом с поселком Полуденный в Югре, опрокинулась лодка с шестью людьми. Пять человек выбрались на берег самостоятельно, один пропал без вести.

По данным госинспекции по маломерным судам, это уже четвертое происшествие с маломерными судами в ХМАО с начала навигационного периода.