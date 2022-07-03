Моторная лодка с шестью пассажирами опрокинулась в ХМАО – один человек пропал

Моторная лодка, в которой находились шесть человек, опрокинулась на реке Нягань-Юган рядом с поселком Полуденный в Югре. Пять человек выбрались на берег самостоятельно, один пропал без вести. Об этом в воскресенье сообщили в госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по ХМАО.

«Сегодня ночью в районе Нягани произошло происшествие с опрокидыванием маломерного судна. Шесть молодых людей решили прокатиться на моторной лодке, и ночью на реке Нягань-Юган вблизи поселка Полуденный их судно опрокинулось. Пять человек выбрались на берег самостоятельно, а один человек пропал без вести», - говорится в сообщении.

Причиной происшествия, по предварительным данным, могли стать превышение установленной пассажировместимости и неумелое маневрирование. Поиски пропавшего продолжаются, уточнили в ведомстве.