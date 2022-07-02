Тарифы на электроэнергию подросли — в Югре ненамного

С июля тарифы на электроэнергию в Югре, как, впрочем, и во всей стране, повысились: об этом сообщает один из поставщиков энергоресурса — «Газпром энергосбыт Тюмень». Специалисты компании отмечают, что в регионах Тюменской матрешки увеличение цены составит в среднем 3,3 процента. Тарифы в Западной Сибири традиционно остаются одними из самых низких по стране, говорят представители поставщика. Доказательства — в сравнительной таблице.

«Размер тарифов на электроэнергию установлен Распоряжением региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, — отмечают в пресс-службе предприятия. — В соответствии с документом во втором полугодии для жителей сельской местности, а также горожан и сельчан, дома которых оборудованы электрическими плитами и электроотопительными установками либо чем-то одним из этого, одноставочный тариф составит 2,23 руб./кВт*ч. Для остального населения одноставочный тариф составит 3,17 руб./кВт*ч».

Новые расчетки жители Югры, Ямала и юга Тюменской области получат в августе: в них будут данные за июльское энергопотребление.