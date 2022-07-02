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​Ковид притих. В Югре выявлено 36 новых случаев заболевания

За сутки в ХМАО заразились коронавирусом 36 человек

​Ковид притих. В Югре выявлено 36 новых случаев заболевания
Фото: siapress.ru

Число заболевших «короной» в Югре продолжает снижаться. Так, за первый день июля вирус подхватили 36 человек в 11 муниципальных образованиях, сообщает региональный оперштаб.

Традиционно большая часть пациентов приходится на крупные муниципалитеты: Сургут (девять человек), Нягань (восемь), Нижневартовск (пять). Только один из 36 не жалуется ни на какие симптомы заболевания, у большинства — симптомы ОРВИ.

С учетом этих данных, общее количество переболевших COVID-19 за все время пандемии в Югре составляет на сегодня 211 372 человека, активных случаев — 245. 2556 человек умерли, причем несколько дней этот показатель не меняется: обходится без летальных случаев.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 63, комментариев: 0
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