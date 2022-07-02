За сутки в ХМАО заразились коронавирусом 36 человек

Число заболевших «короной» в Югре продолжает снижаться. Так, за первый день июля вирус подхватили 36 человек в 11 муниципальных образованиях, сообщает региональный оперштаб.

Традиционно большая часть пациентов приходится на крупные муниципалитеты: Сургут (девять человек), Нягань (восемь), Нижневартовск (пять). Только один из 36 не жалуется ни на какие симптомы заболевания, у большинства — симптомы ОРВИ.

С учетом этих данных, общее количество переболевших COVID-19 за все время пандемии в Югре составляет на сегодня 211 372 человека, активных случаев — 245. 2556 человек умерли, причем несколько дней этот показатель не меняется: обходится без летальных случаев.