Подросток из ХМАО подозревается в даче ложных показаний ради спасения друга

В Березовском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Он подозревается в даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Ложные показания, по версии следствия, подросток дал в октябре 2021 года во время судебного заседания.

«Подозреваемый, являясь свидетелем по уголовному делу о совершении его знакомым краж, причинения вреда здоровью, истязания несовершеннолетнего и распространения сведений о частной жизни, находясь во время допроса в зале судебного заседания, ложно понимая чувство товарищества и желая помочь товарищу избежать уголовной ответственности, сообщил суду ложные, не соответствующие фактическим обстоятельствам сведения», - отметили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на попытку подозреваемого оказать помощь товарищу, последнего в марте текущего года приговорили к 3,5 годам лишения свободы.