Сериалы и документальные фильмы снимут в Югре

В ХМАО будут снимать полнометражные и документальные фильмы и сериалы. Соответствующий договор фонд «Югорская региональная гарантийная организация» заключил с югорской «дочкой» кинопроизводственной компании KD Studios – «Айсмедиа», сообщает официальный телеграм-канал округа.

До конца 2023 года в Югре планируется отснять пять проектов: полнометражные картины, сериалы и документальные циклы. Съемки трех проектов уже запланированы на следующий год.

«Нам интересно развивать киноискусство в Югре. Пришла профессиональная команда! Считаем, что такие проекты повышают инвестиционную привлекательность региона, открывают новые возможности для творческой молодежи Югры», – отметила гендиректор фонда Ирина Гайченцева.