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​Как бюджет Югры переживает кризис, что будет за продажу энергетиков детям и когда начнем перерабатывать мусор

Дума Югры провела последнее заседание весенней сессии

​Как бюджет Югры переживает кризис, что будет за продажу энергетиков детям и когда начнем перерабатывать мусор
Фото dumahmao.ru

Дума Югры завершила весеннюю сессию и ушла на парламентские каникулы. На прошедшем сегодня последнем заседании сезона было несколько принципиальных вопросов. Самые важные – окончательное утверждение исполнения бюджета за 2021 год и внесение поправок в текущий бюджет.

«Если говорить об исполнении бюджета за 2021 год, то он увеличился на 13 млрд рублей. Разрыв сократился в 20 раз, бюджет исполнен на 101% и составил 369 млрд рублей. Это очень существенная сумма, но, главное, социальные обязательства, взятые перед людьми, были выполнены», – рассказала в ходе итоговой пресс-конференции зампредседателя думы Югры Наталья Западнова.

С 2022 годов интереснее. Когда он был принят в декабре 2021 года, его параметры выглядели так: 252 млрд рублей доходов, 285,5 млрд рублей расходов, дефицит – 33,5 млрд рублей. На прошедшем заседании депутаты одобрили поправки – увеличили обе части: 258,1 млрд рублей в доходах, 293,6 млрд рублей в расходах, и 35,5 млрд рублей дефицита. Надо отметить, что не стоит пугаться размеров дефицитной части – под нее всегда предусмотрено финансирование.

Как рассказала замгубернатора Югры – директор департамента финансов Вера Дюдина, за первый квартал 2022 года округ получил доходов на красивую цифру 88,8 млрд рублей – это треть от планов на год (это на 61 процент больше, чем за аналогичный период 2021 года). Расходы пока составили 48,9 млрд рублей, то есть 16,6 процента – опять же, по традиционной и многолетней причине – основная часть трат бюджета падает на третий и четвертый кварталы, когда власти расплачиваются за выполненные в ходе года работы. В целом же бюджет в Югре очень социально-ориентированный – 85,2 процента в нем составляют расходы на образование, здравоохранение, соцполитику, культуру и спорт.

Были озвучены и конкретные локальные цифры, которые любопытны. Например, за первый квартал года автономный округ выделил более полумиллиарда рублей на борьбу с коронавирусом (мало кто помнит, но в январе-феврале пандемия на территории округа еще вполне себе бушевала). На межбюджетные трансферты (читай – помощь муниципалитетам) ушло 16,5 млрд рублей, или 15 процентов к уточненному плану. И отдельно – на размещение, содержание и помощь людям, эвакуированным с территории Донецкой и Луганской народных республик в Югру, ушло 9,5 млн рублей.

В целом, по словам Натальи Западновой, текущая общественно-политическая ситуация вызывает некоторое беспокойство относительно перспектив бюджета Югры, но «надежды оптимистичны».

Еще одно громкое и заметное решение окружной думы, принятое на заседании – введение административной ответственности за продажу энергетиков несовершеннолетним. Ранее в округе запретили это делать, а теперь ввели санкцию за нарушение. «Мы обозначили размер штрафа. Он варьируется от 3 до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, на кого налагается: на гражданина, должностное или юридическое лицо», – отметил председатель окружного парламента Борис Хохряков.

Также дума Югры утвердила передачу в муниципалитеты некоторых полномочий по обращению с безнадзорными животными. Этот вопрос прокомментировала Наталья Западнова: «Все, что касается обращения с безнадзорными животными, регулируется федеральным законом. Мы в силу возможностей, в том числе в законотворческой деятельности, принимаем административно-правовые акты, запускаем механизмы, которые позволили бы регулировать этот вопрос в регионе, пока он не решен на федеральном уровне. Считаю, что концепция, принятая в прошлом году Правительством Югры при активном участии депутатского корпуса, сдвинула вопрос с мертвой точки. Он решается, в том числе и на федеральном уровне. Это касается чипирования, регистрации безнадзорных животных».

Многие не знают, но некоторые интересные вещи происходят и за пределами основных заседаний парламента. Так, во время депутатских слушаний, которые предваряют заседание, был отчет о работе оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Югра-Экология». И к нему поступил вопрос от депутата, представляющего Сургут — Ларисы Белоцерковцевой, — относительно внедрения в Югре системы переработки мусора. «Ведь извлечение полезных фракций – это бесплатное сырье для предприятий. Считается, что в современной структуре этих трех технологий ресайклинг должен занимать не менее 60 процентов. Это необходимо для того, чтобы снизить негативное влияние на экосистему и здоровье человека», – сказала она.

В ответ директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев привел важные планы и цифры: сейчас в регионе доля переработки отходов – всего 2 процента, но к 2030 году этот показатель должен будет вырасти до 50 процентов. А доля банального складирования мусора должна, напротив, упасть в два раза.

Депутаты также утвердили перечень исполнения наказов избирателей на третий квартал (там сумма составит 15,5 млн рублей), обсудили исполнение национальных проектов, помощь округа федеральным вузам, которые работают на территории Югры и многое другое. Теперь парламентский корпус уходит на каникулы – народным избранникам предстоит посетить свои территории, собрать обратную связь и готовиться к не менее напряженной осенней сессии.


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30 июня в 19:03, просмотров: 65, комментариев: 0
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