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В Тюмени задержали югорчанина за изнасилование почти 20-летней давности

Насильника югорской школьницы задержали в Тюмени

В Тюмени задержали югорчанина за изнасилование почти 20-летней давности
СУ СКР по ХМАО

В Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в 2004 году по ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). В его совершении подозревается 51-летний житель Мегиона, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, вечером 25 сентября 2003 года на ул. Заречная в Мегионе к девушке, которой на тот момент не было 16 лет, подъехал неизвестный ей мужчина и предложил подвезти. После того, как девушка села в автомобиль, мужчина перевез ее в лесной массив в районе гостиницы «Адрия», где совершил изнасилование.

Установить личность насильника по горячим следам следователям не удалось. Позднее выяснилось, что до 2017 года он проживал в Мегионе, а затем перебрался в Тюмень. При этом в марте 2004 года злоумышленник, при аналогичных обстоятельствах, совершил изнасилование другой 15-летней жительницы Мегиона, за что в том же году был осужден.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями место нахождения подозреваемого установлено в Тюмени, он доставлен в город Мегион и по ходатайству следователя заключен под стражу», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 196, комментариев: 0
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