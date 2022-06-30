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​В Югре госслужащие погрузились в обучение внутренней политике

Большой семинар по внутренней политике проходит в Югре

​В Югре госслужащие погрузились в обучение внутренней политике
Фото pixabay.com

В Югре проходит большой семинар по работе внутриполитического блока. Его проводят департаменты внутренней политики, общественных, внешних связей и молодежной политики, государственной гражданской службы и кадровой политики региона. Мероприятие стартовало сегодня, 30 июня, в Нягани.

Учиться внутренней политике приехали главы муниципальных образований, а также их ответственные за внутреннюю и молодежную политику замы. Они будут рассматривать разнообразные кейсы, касающиеся их профиля, вырабатывать идеи, общаться с экспертами.

Эксперты же будут федерального уровня: член Совета по межнациональным отношениям при президента России Маргарита Лянге, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, замначальника управления по общественным проектам администрации президента Александр Журавский, советник президента «Роснефти» и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Андрей Безруков и многие другие.

Это не единственная программа повышения квалификации управленцев, которую реализуют в Югре. Правительство региона ведет системную политику по формированию команды менеджеров нового формата, которые могут действовать в условиях неопределенности и ограниченных временных и материальных ресурсов – «Лидеры изменений Югры 2.0». Там же, в Нягани, через два дня начнется второй модуль этого образовательного проекта. Первый прошел в конце мая в Москве и был посвящен стратегическому менеджменту. Второй коснется темы проектного менеджмента.


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Сегодня в 22:20, просмотров: 68, комментариев: 0
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