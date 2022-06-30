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​В Югре почти на 90 процентов выполнен план вакцинации и на 40 – по ревакцинации

Югра подводит промежуточные итоги вакцинации

​В Югре почти на 90 процентов выполнен план вакцинации и на 40 – по ревакцинации
Фото admhmao.ru

В Югру за все время с начала пандемии коронавируса привезли более 1,3 млн комплектов вакцин, и на конец июня 2022 года первым компонентом были привиты 88,5 процентов югорчан, которым этот укол был показан. Еще 40 процентов прошли ревакцинацию. Такие данные были озвучены на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Учитывая факторы, характеризующие текущую эпидобстановку, поручаю региональному департаменту здравоохранения актуализировать планы выезда мобильных бригад врачей в отдаленные населенные пункты, дачные поселки в целях проведения диспансеризации, вакцинации и ревакцинации, уделив особое внимание лицам старше 60 лет. Это крайне важно, особенно в осенний период, когда растет заболеваемость вирусными инфекциями», – обратилась к коллегам Наталья Комарова.

Руководитель Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева рекомендовала югорчанам вакцинироваться и ревакцинироваться, особенно, если они собираются в поездки зарубеж. «Несмотря на рекомендательный характер этой профилактической меры, соблюдайте масочный режим в местах скопления людей, на работе, при плохом самочувствии, если вам при этом необходимо выйти за пределы квартиры», – отметила она.


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Сегодня в 22:00, просмотров: 94, комментариев: 0
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