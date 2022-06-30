Штраф за продажу энергетиков детям достигнет в ХМАО 100 тысяч рублей

Власти ХМАО установили штрафы за продажу энергетиков детям. Их размер варьируется от 3 до 100 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте думы Югры по итогам прошедшего заседания.

«Мы обозначили размер штрафа. Он варьируется от 3 до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, на кого налагается: на гражданина, должностное или юридическое лицо», — отметил председатель окружного парламента Борис Хохряков.

Энергетики в Югре запрещено продавать в школах, других образовательных, медицинских и физкультурно-спортивных заведениях, а также в торговых автоматах. Решение региональной думы о штрафах вступит в силу с 1 сентября.