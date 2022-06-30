Жительницу Радужного оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за жалобы клиентов

В Радужном 47-летняя женщина заплатит 30-тысячный штраф за то, что критически высказалась о действиях российской армии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Из сообщения следует, что югорчанка работает в сфере услуг. Своим мнением она поделилась с клиентами, которые и сдали ее в полицию.

«В результате проверки оперативной информации, поступившей от нескольких жителей Радужного, полицейские установили, что 47-летняя местная жительница высказывала публично информацию, дискредитирующую деятельность Вооруженных Сил РФ», - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Югорчанку привлекли к административной ответственности в порядке ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Радужнинский горсуд назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей.