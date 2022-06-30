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​В Когалыме 13 человек пять лет жили в аварийных домах

Власти Когалыма расселили аварийные дома по решению суда

​В Когалыме 13 человек пять лет жили в аварийных домах
pixabay.com

Пять семей в Когалыме, проживающие в аварийных домах, получили благоустроенные квартиры по решению суда. С жалобой на нарушение жилищных прав горожане обратились в прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что 13 человек проживали в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащим сносу еще в 2017 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Несмотря на это администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2023 -2025 годах. Фактически заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Прокурор Когалыма обратился в суд, который обязал местную администрацию предоставить людям благоустроенное жилье по договору социального найма. Семьи уже получили новые квартиры.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 70, комментариев: 0
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