Жителя Сургутского района осудят за убийство 68-летней матери

В Сургутском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло вечером 11 августа 2021 года. По данным следствия, обвиняемый, употребив алкоголь и наркотики, во время бытового конфликта с 68-летней матерью нанес ей не менее 15 ударов бейсбольной битой в область туловища, а также не менее 18 ударов руками в область головы и грудной клетки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

«В ходе расследования обвиняемый вину признал и раскаялся. Также следователями собраны и иные доказательства его вины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в пресс-службе ведомства.