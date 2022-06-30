90-летняя югорчанка ушла из дома неделю назад и пропала

В Нижневартовском районе продолжаются поиски 90-летней пенсионерки, которая пропала 24 июня. Известно, что утром в тот день она ушла из дома в поселке Охтеурье, и больше ее никто не видел. В «Центроспас Югория» сообщили, что женщину до сих пор не нашли, пишет Muksun.fm.

Поиски пенсионерки начались 25 июня. Спасатели зонального поисково-спасательного отряда выезжали на реку Вах близ Охтеурья и обследовали полтора километра береговой линии реки, но результатов это не дало.

Ранее спасатели дали несколько простых правил, которые позволят не заблудиться в лесу и не запаниковать, если человек собьется с пути.