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В Лангепасе МУП заплатит штраф за волокиту

МУП в Лангепасе наказали за волокиту при оплате по контрактам

В Лангепасе МУП заплатит штраф за волокиту
pixabay.com

Муниципальное предприятие в Лангепасе заплатит штраф за несвоевременную оплату по контрактам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В ходе проверки установлено, что МУП допустил нарушения сроков оплаты по заключенным с предпринимателем контрактам. Прокуратура возбудила в отношении юрлица производство по делу об административном правонарушении. Управление Федеральной антимонопольной службы по Югре признало МУП виновным и назначило ему наказание в виде штрафа.

«Кроме того, прокуратурой в адрес руководителя предприятия внесено представление, по итогам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В результате задолженность перед предпринимателем погасили в полном объеме.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 98, комментариев: 0
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