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В Урае сбили 15-летнего мотоциклиста – подросток получил травмы

Очередное ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Урае

В Урае сбили 15-летнего мотоциклиста – подросток получил травмы
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Урае сбили 15-летнего мотоциклиста. По предварительной информации, водитель «Шевроле» не предоставил преимущество на дороге и спровоцировал аварию.

«В 20:40 на улице Космонавтов в городе Урай, 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле», по предварительным данным, при повороте налево, не предоставил преимущества в движении мотоциклу, движущемуся во встречном направлении», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Напоминаем, за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Всего за 29 июня в округе зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний водитель мотоцикла.

Ранее подросток на «Ладе» врезался в столб в Нижневартовске.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 63, комментариев: 0
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