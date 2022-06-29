Югра отправит в Макееву «Молодежные коробки добра»

За две недели югорчане собрали 2,5 тонна гуманитарного груза в рамках акции «Молодежная коробка добра». Мероприятие длилось со Дня России 12 июня до Дня молодежи 26 июня, сбор шел в 32 точках по всему региону. Всего жители автономного округа собрали 191 коробку. Все они в ближайшее время отправятся в село Макеевка Донецкой народной республики, с которым Югра установила особые дружеские отношения.

Организовали все волонтеры из АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» и департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, а также Фонд развития Югры.

В каждую коробку участники акции, помимо гуманитарной составляющей, клали разные памятные вещи и сувениры от молодежи Югры – брелоки, открытки с красотами нашего края, различную символику и так далее. Причем молодежь из разных территорий вкладывала в свои коробки разное содержимое. Сургутский район – авторские открытки с контактами для установления дружбы. Нефтеюганский район – разработанную местной молодежью игру «Монополия. Нефтеюганский район». Сургут – варенье и оленью тушенку.

Отметим, что выходцы из Макеевки примут участие в молодежном форуме Уральского федерального округа «УТРО», который пройдет в августе в Археопарке Ханты-Мансийска. Это мероприятие соберет около 500 участников со всего Урала – и теперь еще из ДНР.