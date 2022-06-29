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В Югре осудят фигуранта дела о хищении химикатов у филиала Halliburton

Суд в ХМАО рассмотрит уголовное дело о хищении химикатов у филиала Halliburton

В Югре осудят фигуранта дела о хищении химикатов у филиала Halliburton
pixabay.com

Прокуратура Пыть-Яха утвердила обвинительное заключение в отношении одного из фигурантов уголовного дела о хищении химических продуктов у филиала компании Halliburton International GMBH. Ущерб только от действий обвиняемого составил более 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Следствием установлено, что обвиняемый в составе организованной группы с декабря 2019 г. по сентябрь 2020 г. совершил хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании Halliburton International GMBH, для последующей реализации другим организациям», – говорится в сообщении.

Всего в организованную группу, по данным прокуратуры, входили семь человек. Делопроизводство в отношении оставшихся шестерых участников продолжается.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 51, комментариев: 0
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