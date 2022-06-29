Глава УК из Лангепаса получила 4 года колонии за хищение 10 млн рублей у жильцов

В Лангепасе вынесен приговор гендиректору управляющей компании ООО «STEP-А» Гузалии Динисламовой. Суд признал ее виновной в растрате и преднамеренном банкротстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что в период с января 2016 года по март 2017-го глава УК похитила свыше 10 млн рублей, поступивших от жильцов многоквартирных домов и предназначенных для оплаты коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.

Также установлено, что подсудимая в период с октября 2016 года по январь 2018-го совершила действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

«В результате ее преступных действий была увеличена неплатежеспособность организации, что в последующем привело к банкротству предприятия», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Суд назначил директору УК наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, жалобы осужденной и ее адвоката – без удовлетворения.

«Суммы похищенных денежных средств ранее взысканы потерпевшими в рамках гражданского судопроизводства», - уточнили в прокуратуре.