Наталья Комарова чествовала победителей конкурса «Лига будущего»

Чествование победителей конкурса проектов «Лига будущего» прошло в Москве. Лучших представителей Югры поздравляла Наталья Комарова. Сам конкурс провело Федеральное агентство по делам молодежи, он был предназначен для людей в возрасте 14-35 лет со своими идеями о развитии городов, регионов и даже страны. К экспертной оценке были допущены около 8 тысяч проектов, их них почти 500 – от молодых югорчан. При условии, что в целом жители округа сформулировали более 2,5 тысяч идей, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«У нас в регионе очень много людей, инициирующих различные проекты. В их числе и молодежь. Если существует возможность сформировать идею, показать её, значит, это доступно и этим могут заниматься дети, юноши, девушки и взрослые граждане. Вы добились личного успеха, участвуя в конкурсе, получили признание экспертов, выйдя в финал. Сегодня можно думать о том, как реализовать ваши идеи и проекты», – сказала Наталья Комарова.

В числе лучших проектов, отмеченных на федеральном уровне, например, специализированная инклюзивная спортплощадка от хантымансийца Павла Жданова. Сургутянка Мария Котик сформулировала идею создания крематория для питомцев с биоразлагаемыми урнами, которые станут удобрением для деревьев. Соответственно, хозяева животных могут правильным и экологичным образом хоронить своих питомцев и садить в их память деревья. А Маргарита Паршакова предложила ввести праздник – День работников молодежной политики.

В конце общения с молодыми коллегами Наталья Комарова опосредованно обратилась к главам муниципалитетов Югры: «Победителям конкурса «Лига будущего» не нужно, чтобы вы реализовывали эти проекты: они сами с этим справятся. Наше дело – не мешать и не создавать барьеров при их реализации».