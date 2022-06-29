Суд рассмотрит уголовное дело о подслушивании разговоров в югорской компании

В Сургутском районе перед судом предстанет бывший руководитель коммерческой организации. Он обвиняется в незаконном подслушивании разговоров своих подчиненных, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый приобрел и установил в служебных автомобилях организации, а также в служебных кабинетах специальные технические средства для негласного получения акустической информации. С их помощью руководитель организации отслеживал передвижение автомобилей и прослушивал разговоры, в том числе касающиеся частной жизни, троих работников организации.

«Своими действиями он нарушил конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Свою вину обвиняемый не признал. Тем не менее дело передано в суд для рассмотрения по существу.