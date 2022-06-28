Масса праздников для молодых показывает определенный поворот в федеральной политике

Выпускные вечера, фестивали «Алые паруса» в разных регионах, масштабно отпразднованный День молодежи в десятках субъектов федерации, чествование сильнейших школьников, а также множество предстоящих форумов, фестивалей, мероприятий для молодых – в России происходит некоторый поворот в сторону тех, кому предстоит принять в ближайшие десятилетия. В Югре – аналогичные тенденции.

Вообще День молодежи был хоть и заметным, но довольно нишевым праздником, но в этом году он прошел с размахом. В 20 регионах прошли крупные фестивали молодежи, собравшие сотни тысяч участников, Югра тоже не осталась в долгу – только в Сургуте на центральную площадь города, где проходило празднование под названием «СреДА ОБИтания», собрались шесть тысяч человек.

Есть и решения, которые развивают эти тенденции. Например, каждый год в России посредством голосования будет определяться новая молодежная столица, в которую в соответствующем году будут стекаться ключевые активности – фестивали, конкурсы, творческие проекты. Также появится федеральная премия «Время молодых», призванная отметить лучшие достижения в молодежной политике и поощрить лучших представителей поколения.

Молодые люди стремятся участвовать в жизни страны – большинство проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассчитаны именно на них, и количество участников уже перевалило за 15 миллионов. «Уверен, уже через несколько лет мы услышим, узнаем об этих ярких достижениях и будем гордиться вами, тем вкладом, который вы вносите в развитие и укрепление страны, в продолжение её лучших традиций… Вы открыты всему новому, понимаете ценность знания, искренне любите Родину и готовы уже сейчас включаться в созидательную работу, действовать, а не ждать, пока кто-то все сделает за вас», – сказал по этому поводу президент России.

С аналогичным месседжем к лучшим выпускникам Югры обратилась Наталья Комарова: «Завтрашний день зависит от вас. Потому что это ваше будущее – ваша страна, ваша семья, ваши друзья, ваша работа, ваш успех. Успехи, навыки и знания, которые вы уже сформировали и накопили, а также друзья, которых вы приобрели в детстве, – это капитал, который обязательно пригодится, и люди, которые останутся с вами навсегда». Мероприятие прошло в Ханты-Мансийске, куда приехали сто наиболее выдающихся одиннадцатиклассников – победителей олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, стобалльников ЕГЭ. Последних, к слову, 36 – каждый получил из рук губернатора сертификат на выплату 20 тысяч рублей. Так Югра поддерживает своих лучших выпускников.

Вся вторая половина июня в Югре прошла под знаком молодежных мероприятий. Так, в Сургут поздравить местных жителей с праздником 26 июня приехала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. «Я точно знаю, что здесь собрались самые лучшие выпускники и студенты, самые отзывчивые добровольцы, самые активные предприниматели, самые крутые молодые ученые и специалисты. Сургут – сердце Югры, самый талантливый и крутой город. Я вас поздравляю и хочу, чтобы вы, двигаясь к своей мечте, знали, что вас любят, вам верят и вас поддержат во всех ваших начинаниях. С вами Сургут, с вами Югра, с вами Россия!» – обратилась она к участникам фестиваля.

Следующее большое молодежной событие для Югры – принятие на своей территории уральского форума «УТРО». Он соберет более 500 участников в возрасте от 18 до 35 лет, и впервые в нем примут участие выходцы из ДНР, а именно – села Макеевка, которое посетила недавно Наталья Комарова и заключила соглашения о дружбе и помощи. В этом году несколько изменится формат форума – все участники будут разбиты на небольшие группы, которые будут готовить различные проекты. «Это будет не просто форум, а целая экосистема по поддержке и развитию молодежных сообществ, которые стремятся внести свой вклад в будущее нашей страны», – рассказывают организаторы конкурса. Мероприятие пройдет с 1 по 10 августа на территории Археопарка в Ханты-Мансийске.