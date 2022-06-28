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​Опрос: с соблюдением прав человека в Югре лучше, чем в среднем по России

Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова отчиталась о работе

​Опрос: с соблюдением прав человека в Югре лучше, чем в среднем по России
Фото global86.ru

Позитивную оценку о соблюдении прав человека в Югре дали 44 процента жителей автономного округа, опрошенных центром «Открытый регион» – при условии, что в среднем по России этот показатель составляет 38 процентов. При этом 23 процента респондентов в Югре отмечают улучшения в этой сфере. Такие данные привела в ходе заседания экспертного совета по вопросам прав, свобод и законных интересов человека главный омбудсмен Югры Наталья Стребкова.

Она отметила, что наш регион в течение многих лет демонстрирует низкую интенсивность обращений к федеральному омбудсмену (число подобных обращений идет на сотни), в то время как жители Югры активно идут в местный офис уполномоченного по правам человека – 16 тысяч человек за шесть лет. Это самый высокий показатель на всем Урале при расчете на 100 тысяч населения, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. «Статистика обращений может свидетельствовать об устоявшемся доверии граждан нашему институту правозащиты», – отметила Наталья Стребкова.

Больше всего к ней обращаются люди, попавшие под стражу или тюремное заключение, инвалиды, пенсионеры. При этом наибольшее количество случаев, когда права человека были восстановлены (в том числе, в судебном порядке), приходятся на вопросы жилищных прав и земельных отношений. Далее идут взыскания денежных средств с должников в исполнительном производстве, а также оказание медпомощи и обеспечение нормальных условий для находящихся под принудительным заключением.

«Югра в обеспечении гарантий прав человека шагнула далеко вперед, и нашим гражданам не свойственны многие проблемы, имеющиеся в других регионах. И в этом заслуга не только доходной части бюджета, но и социально ориентированной законодательной базы, государственной политики в интересах югорчан и активная гражданская позиция самих югорчан, общественных институтов», – резюмировала Стребкова.


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Сегодня в 21:15, просмотров: 62, комментариев: 0
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