Югра подводит итоги сдачи экзаменов и подсчитывает выпускников

Более 9,5 тысяч выпускников в Югре завершили сдачу экзаменов и благополучно это отпраздновали. В Ханты-Мансийске к празднику выхода во взрослую жизнь присоединилась Наталья Комарова. На торжественном мероприятии собрали 100 сильнейших выпускников из всех муниципалитетов – медалистов, победителей различных олимпиад и прочих соревнований, а также стобалльников по итогам ЕГЭ – таких во всем регионе оказалось 36, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Завтрашний день зависит от вас. Потому что это ваше будущее – ваша страна, ваша семья, ваши друзья, ваша работа, ваш успех. Успехи, навыки и знания, которые вы уже сформировали и накопили, а также друзья, которых вы приобрели в детстве, – это капитал, который обязательно пригодится, и люди, которые останутся с вами навсегда», – обратилась к молодым землякам губернатор. Она также особо поздравила ребят, идеально сдавших ЕГЭ и вручила им сертификаты на 20 тысяч рублей каждому – такая выплата предусмотрена региональным законодательством в Югре.

Поздравить выпускников пришел ректор главного вуза окружной столицы – Югорского государственного университета Роман Кучин. «Сейчас перед вами стоит гораздо сложная задача – выбрать свой путь, решить, как развиваться дальше, какую профессию получить. Все вузы нашего региона создают благоприятные условия для того, чтобы успехи, которых вы достигли на школьном уровне, множились. В Югре вы получите максимальные возможности для развития во всех направлениях деятельности: спорте, культуре, науке, образовании», – напутствовал он выпускников.