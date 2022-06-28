За весь период около 4000 югорчан оказались укушены клещами

3988 югорчан обратились за помощью после укуса клеща. В прошлом году за аналогичный период зафиксировано только 3034 присасываний. При этом ривитые против клещевого энцефалита от числа пострадавших клещами составляют 17,4 %.

За неделю за медицинской помощью с присасыванием клеща обратилось 46 югорчан, из которых в трое детей. Больше всего зарегистрировано обращений с укусами в Ханты-Мансийске (601 укушенный), Пыть-яхе (417), Нефтеюганске (398), Нижневартовске (393), Нефтеюганский район (254), Сургуте (254), Кондинском районе (259).

«Чаще всего жители Югры обнаруживают на себе клеща на дачных участках (30,9%) после посещения леса (29,6 % от всех обратившихся) и в черте населенных пунктов, присасывание отмечают 21 % пострадавших. Нападение клещей происходит также на кладбищах и вдоль автотрасс», – прокомментировали в Роспотребнадзоре Югры.