Фонд «Благо Дарю» собирает деньги на лечение Жени Колесниченко

Благотворительный фонд «Благо Дарю» собирает деньги на лечение маленького вартовчанина Жени Колесниченко – у него острый лимфобластный лейкоз. Болезнь проявилась еще в 2019 году, и в ходе двухлетнего непростого лечения удалось достичь ремиссии, но совсем недавно случился ранний рецидив, который усложняется такими поражением центральной нервной системы, вызывающее косоглазие, нарушение работы соматической нервной системы и мышц.

Спасти ребенка могут в клинике в Израиле, но на это требуется собрать почти 26 млн рублей. Внести свой вклад могут любые неравнодушные югорчане по ссылке фонда «Благо Дарю» (либо через QR-код, указанный на иллюстрации к этой новости). Также помочь маленькому земляку могут юные жители региона в рамках ежегодной акции «Дети важнее цветов». Она проходит в августе-сентябре и заключается в том, что каждый школьный класс может вскладчину подарить один хороший букет своему учителю на 1 сентября, а остальные деньги, которые каждая семья планировала потратить на цветы, направить на благотворительность – конкретно сейчас это вопрос жизни для Жени Колесниченко.

В рамках этой акции в Югре ежегодно на благотворительные цели направляются сотни тысяч рублей – сейчас любая помощь для юного вартовчанина будет актуальна.