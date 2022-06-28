Воспитанников детсадов массово эвакуировали в Нефтеюганске из-за сообщений о минировании

В Нефтеюганске утром сегодня, 28 июня, прошла массовая эвакуация детских садов. Причина – массовая рассылка электронных писем в дошкольные учреждения о минировании, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня утром письма о ложном минировании пришли на электронные адреса дошкольных учреждений. На данный момент сотрудники полиции проверили ряд учреждений, подозрительных предметов не обнаружили. Сейчас полицейские продолжают обследовать оставшиеся учреждения города», - говорится в сообщении пресс-службы.

Родителей дошкольников призвали к спокойствию. «Все учреждения возобновят работу после того, как их обследуют кинологи», - заверили в мэрии.