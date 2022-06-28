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На скользкой дороге в Когалыме столкнулись два автомобиля – погибших нет

В ДТП в Когалыме пострадали двое человек

На скользкой дороге в Когалыме столкнулись два автомобиля – погибших нет
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Когалыме водитель «Toyota» не учел сложные погодные условия, в результате чего допустил занос автомобиля и столкнулся с другим транспортным средством.

«В 13:35 на проспекте Нефтяников в городе Когалым, 32-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, не учёл дорожно-метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля и совершил столкновение с транспортным средством «Toyota RAV 4», под управлением 42-летней женщины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В автоаварии водитель «Toyota RAV 4» и его пассажир, 36-летний мужчина, получили травмы.

Всего за 27 июня в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний велосипедист.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 89, комментариев: 0
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