В ДТП в Когалыме пострадали двое человек

Накануне в Когалыме водитель «Toyota» не учел сложные погодные условия, в результате чего допустил занос автомобиля и столкнулся с другим транспортным средством.

«В 13:35 на проспекте Нефтяников в городе Когалым, 32-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, не учёл дорожно-метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля и совершил столкновение с транспортным средством «Toyota RAV 4», под управлением 42-летней женщины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В автоаварии водитель «Toyota RAV 4» и его пассажир, 36-летний мужчина, получили травмы.

Всего за 27 июня в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний велосипедист.