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В ХМАО резко выросло число брошенных хозяевами собак

500 бездомных собак поймали в Сургутском районе за полгода

В ХМАО резко выросло число брошенных хозяевами собак
pixabay.com

За первую половину 2022 года в Сургутском районе выловили 500 бездомных собак. При этом за весь 2021 год в приют доставили только 455 животных, сообщила журналистам представитель департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации муниципалитета Татьяна Дударенко.

«Такое колоссальное увеличение мы связываем с безответственным обращением граждан к своим животным. Очень многие на самовыгуле, и причем очень много стало породистых животных: лайки, хаски, бульдоги», – цитирует Татьяну Дударенко «Вестник Сургутского района».

Она добавила, что в районе проводится большая просветительская работа с жителями – зоо-активисты рассказывают о необходимости бережного отношения к животным. Например, сейчас проходит информационная акция «Не бросай меня на даче». «Очень много волонтерских движений, которые подключаются к нашей работе, и поэтому мы ожидаем результата по снижению количества бездомных животных», – сказала Дударенко.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 116, комментариев: 0
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