200 часов обязательных работ получил югорчанин за мат в адрес полицейских

Суд вынес приговор жителю Радужного, обматерившему полицейских. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на два месяца, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел в гостинице «АганГрад» в Радужном, куда сотрудников ППС позвали для усмирения пьяного мужчины.

«На замечания сотрудников полиции нарушитель не реагировал, воспрепятствовал законным действиям представителей власти, вел себя агрессивно, угрожал и выражался нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Пьяного мужчина задержали и доставили в городской отдел полиции, где составили на него административный протокол.