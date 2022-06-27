Югорчане вошли в число лучших доноров России

Российская ассоциация трансфузиологов подвела итоги своего ежегодного конкурса, и в призах оказались сразу два жителя Сургута. Как рассказывает «Югра-ТВ», Евгений Минаев занял второе место в номинации «Максимальное количество донаций крови» с результатом в 159 сдач крови. Парвиз Муминджанов сдал тромбоциты почти 100 раз, и занял третье место в соответствующей номинации.

Согласно статистике окружной станции переливания крови, объединяющей Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск (вне нее находится еще семь отдельных станций переливания), в год приходит около 12 тысяч доноров. Они сдают 26 тысяч литров крови, 10 тысяч литров плазмы и 30 тысяч доз тромбоцитов.