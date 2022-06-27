16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3234   EUR  55,9640  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...
Комментировать
0
Больше опросов

В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка»

Рестораны быстрого питания «Вкусно и точка» открываются в Сургуте и Нижневартовске

В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка»
pixabay.com

В ХМАО открываются рестораны быстрого питания «Вкусно и точка». Под таким названием в российских городах теперь работает бывшая сеть ресторанов McDonald's.

Согласно графику, опубликованному в официальной группе сети во «ВКонтакте», 27 июня откроются две точки популярного общепита - в Сургуте и Нижневартовске.

Рестораны «Вкусно и точка» открываются в России с 12 июня. Ожидается, что за полтора – два месяца в стране возобновят работу 650 точек общепита.

Бренд «Вкусно и точка» успел угодить в скандал. Владелец сети «Еда и точка» Сергей Понкратов из Владивостока обвинил российский McDonald's в краже названия.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 12:17, просмотров: 455, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Умер Андрей Чибирев 1359
  2. ​Дачные удачи. Снимаем домик в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 749
  3. ​Реалисты учат китайский: в Сургуте впервые прошел необычный ЕГЭ 676
  4. ​Бизнесмены Сургутского района подтвердили заслуженный статус награды «Золотой Меркурий» 628
  5. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 455
  6. По Югре пронеслись смерчи 346
  7. В Сургуте «Ладу» намотало на столб – в больницу угодили четыре человека 328
  8. В Сургуте подскочила заболеваемость ковидом 327
  9. В Нижневартовском районе горят 70 гектаров леса 199
  10. ​Bloomberg: в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу 194
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5677
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5046
  3. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2388
  4. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1766
  5. «Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король 1584
  6. Получить в морду за пирсинг 1572
  7. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1494
  8. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1376
  9. ​Умер Андрей Чибирев 1359
  10. Югорчанину грозит колония за кражу денег у покойного друга 1346
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8466
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5677
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5046
  4. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4790
  5. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3357
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3172
  7. Старики и дети 3067
  8. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3032
  9. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2906
  10. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2744

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика