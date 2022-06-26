​Плюс два десятка корон: сколько югорчан заразились ковидом за субботу?

Еще 20 жителей ХМАО «надели корону»: по данным окружного оперштаба, за субботу, 25 июня, в восьми муниципалитетах обнаружено два десятка новых случаев заболевания COVID-19. Среди них Сургут (семь случаев) и Нягань (пять случаев). Все больные жаловались на симптомы ОРВИ, у одного из них зафиксирована пневмония.

Таким образом, общее число всех заболевших за время пандемии в Югре на сегодня составляет 211 219 человек. Под наблюдением врачей остаются 210 человек, умерли 2 555 югорчан — это число остается неизменным: за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от «короны».