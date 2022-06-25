Три лесных пожара произошли в Югре за сутки

За минувшие сутки в ХМАО произошло три лесных пожара – на территории Белоярского района. Возгорания охватили площадь 74,8 га, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Все три пожара были ликвидированы.

Что стало причиной пожаров, не уточняется. Но накануне сообщалось, что на территории Белоярского, а также Нижневартовского и Советского районов наблюдается усиление грозовой активности.

«Здесь за пожарной безопасностью лесов следят с воздуха. В авиапатрулировании задействовано два самолета АН-2 и три – А-22», - отметили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.