16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3234   EUR  55,9640  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Леса горели в Белоярском районе ХМАО

Три лесных пожара произошли в Югре за сутки

Леса горели в Белоярском районе ХМАО
телеграм-канал "Депнедра ХМАО"

За минувшие сутки в ХМАО произошло три лесных пожара – на территории Белоярского района. Возгорания охватили площадь 74,8 га, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Все три пожара были ликвидированы.

Что стало причиной пожаров, не уточняется. Но накануне сообщалось, что на территории Белоярского, а также Нижневартовского и Советского районов наблюдается усиление грозовой активности.

«Здесь за пожарной безопасностью лесов следят с воздуха. В авиапатрулировании задействовано два самолета АН-2 и три – А-22», - отметили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:24, просмотров: 96, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1235
  2. Шесть сургутских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии 765
  3. Переезд сургутских чиновников в здание на Маяковского откладывается из-за увеличения стоимости ремонта 733
  4. Сургутский застройщик признан лучшим в Национальном рейтинге компаний всех форм собственности 698
  5. ​IT-сфера и изоляция – вещи несовместимые. Поэтому мы и наблюдаем отток этих специалистов 651
  6. ​Россияне стали активнее покупать электрокары 613
  7. Самолеты облетают югорские леса из-за грозовой активности 572
  8. В Югре природоохрана выявила 34 нарушения с помощью фотоловушек 563
  9. Национальная премия в области предпринимательства улетает в Сургутский район 556
  10. Югорчане стали активнее брать займы «до зарплаты» 539
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5120
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 4115
  3. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2217
  4. СМИ: замглавы Сургута Григорий Невоструев ушел с поста 1956
  5. Вартовчане останутся без горячей воды на три дня 1660
  6. «Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король 1462
  7. Жизнь полесской ведьмы много лет спустя 1439
  8. Сургутские детские площадки проверили на безопасность 1412
  9. Как не умереть летом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1376
  10. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1349
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8358
  2. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 6908
  3. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5120
  4. Лужайки кончились 4897
  5. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 4657
  6. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4651
  7. ​Стирание истории 4251
  8. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 4115
  9. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3805
  10. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3249

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика