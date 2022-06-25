Один человек пострадал при пожаре в югорском поселке

Пожар с пострадавшим произошел накануне, 24 июня, в поселке Чантырья. Сообщение о возгорании в одноэтажном двухквартирном жилом доме на ул. Советской поступило в 16:19. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось открытое горение одной из квартир и кровли по всей площади, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«Самостоятельно эвакуировались 2 человека. Ликвидация открытого горения в 17:22. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

С пожаром боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Причину возгорания устанавливают органы дознания.