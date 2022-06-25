2 555 человек умерли от ковида в ХМАО

В Югре за последние сутки выявлено 15 новых заболевших коронавирусом. Из них 6 – в Сургуте, 4 – в Нягани и 2 – в Нижневартовске. У 14 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, сообщает окружной оперативный штаб.

Также за сутки в ХМАО от ковида умер один пациент. Всего за время пандемии, согласно официальным данным, от коронавируса в Югре умерли 2 555 человек.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии достигло в Югре 211 199. Выздоровели за весь период 208 443 человека.