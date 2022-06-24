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В Югре природоохрана выявила 34 нарушения с помощью фотоловушек

Природоохрана Югры показала работу фотоловушек за полгода

В Югре природоохрана выявила 34 нарушения с помощью фотоловушек
Фото: vk.com/prirodnadzor

Природоохранные инспекторы Советского района опубликовали данные, собранные с помощью фотоловушек.

«За первое полугодие в результате использования фотоловушек установлено 34 нарушения правил пожарной, санитарной безопасности в лесах, по материалам фото видео фиксации возбуждено 35 административных дел, к административной ответственности привлечено 9 нарушителей, сумма наложенных штрафов составила 45 тысяч рублей», – сообщили в Природнадзоре Югры.

Стоит добавить, что фотоловушки иногда фиксируют жизнь лесных обитателей.


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Сегодня в 18:48, просмотров: 100, комментариев: 0
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