Природоохрана Югры показала работу фотоловушек за полгода

Природоохранные инспекторы Советского района опубликовали данные, собранные с помощью фотоловушек.

«За первое полугодие в результате использования фотоловушек установлено 34 нарушения правил пожарной, санитарной безопасности в лесах, по материалам фото видео фиксации возбуждено 35 административных дел, к административной ответственности привлечено 9 нарушителей, сумма наложенных штрафов составила 45 тысяч рублей», – сообщили в Природнадзоре Югры.

Стоит добавить, что фотоловушки иногда фиксируют жизнь лесных обитателей.