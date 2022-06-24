​Выдача микрозаймов в ХМАО почти вернулась к февральскому уровню

В мае жители ХМАО оформили 39 953 микрозайма (до 30 тыс. рублей). Таким образом, выдача займов «до зарплаты» в прошлом месяце почти вернулась к уровню «досанкционного» февраля, по сравнению с которым сократилась на 1,4% (в феврале было 40 513 шт.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России количество выданных микрозаймов в мае составило 2,38 млн единиц. По сравнению с февралем оно сократилось на 1,8% (было 2,42 млн ед.). При этом по сравнению с апрелем число выданных займов «до зарплаты», напротив, выросло на 15,8%.

«После пяти месяцев постоянного сокращения, в мае был отмечен некоторый рост выдачи микрозаймов. При этом апрельский спад фактически был отыгран, однако уровней февраля-марта выдача займов «до зарплаты» пока не достигла. Обращает внимание, что аналогичные процессы наблюдаются и с банковскими кредитами, где майские выдачи показали рост. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заемщиков», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.