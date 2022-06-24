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Самолеты облетают югорские леса из-за грозовой активности

31 лесной пожар ликвидировали в ХМАО с начала пожароопасного сезона

Самолеты облетают югорские леса из-за грозовой активности
pixabay.com

В Югре установлены 1-2 классы пожарной опасности. Действующих возгораний в лесах региона не зафиксировано, сообщили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«Усиление грозовой активности наблюдается в Нижневартовском, Советском и Белоярском районах. Здесь за пожарной безопасностью лесов следят с воздуха. В авиапатрулировании задействовано два самолета АН-2 и три – А-22», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 31 лесной пожар общей площадью 1069,22 гектара и 52 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5129,8 гектара.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 104, комментариев: 0
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