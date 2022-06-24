Югорчанина задержали по подозрению в убийстве сожительницы

В Сургутском районе задержан ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина. Он подозревается в убийстве своей сожительницы, которую родственники успели объявить в розыск как без вести пропавшую, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Убийство произошло, когда пара отдыхала на природе вблизи Лянтора. В ходе распития спиртных напитков мужчина и женщина поссорились из-за финансовых трудностей в семье.

«Злоумышленник не смог совладать с эмоциями и задушил югорчанку шнурком от кроссовка. Для сокрытия следов преступления, используя лопату, он попытался закопать труп вблизи места отдыха», - отметили в пресс-службе ведомства.

Закончить начатое у злоумышленника не получилось, и он оставил погибшую в болотистой местности, в 10 метрах от места убийства. Причем часть тела скрылась под водой, а другая была не видна из-за высокой травы.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили все обстоятельства произошедшего. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело.