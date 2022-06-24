Юный мотоциклист и его пассажир получили травмы в ДТП в Нягани

ДТП с двумя пострадавшими подростками произошло накануне, 23 июня, в Нягани. Авария случилась в вечернее время на ул. Декабристов. По данным Госавтоинспекции, 42-летняя водитель Toyota, поворачивая налево вне перекрестка, не уступила дорогу мотоциклу Cronus Storm, движущемуся во встречном направлении. В результате ДТП 16-летний мотоциклист и его 16-летний пассажир получили травмы.

Сотрудники полиции установили позднее, что у юного мотоциклиста не было водительских прав. В отношении его родителей составили административный протокол за передачу несовершеннолетнему права управления мототранспортом. Штраф составил 30 тыс. рублей.

Всего за сутки в ХМАО произошло 6 ДТП, в которых 10 человек получили травмы.