28 новых заболевших зафиксировали в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 28 новых случаев COVID-19 в 12 муниципалитетах. Больше всего заболевших выявили в Нягани – 8, Нижневартовске – 6 и Сургуте – 4.

«На момент выявления у 27 наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека зафиксирована пневмония. Состояние 7 пациентов тяжелое, 4 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 19 человек, за весь период пандемии – 208 425 югорчан», – сообщили в окружном оперштабе.

Всего за весь период от коронавирусной инфекции умерли 2 554 человека. За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев.