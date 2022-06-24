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Югорчанка, протащившая полицейского по асфальту, заплатит штраф

Суд вынес приговор югорчанке, протащившей на автомобиле по асфальту полицейского

Югорчанка, протащившая полицейского по асфальту, заплатит штраф
pixabay.com

Советский райсуд ХМАО удовлетворил исковое заявление полицейского о взыскании в его пользу компенсации с местной жительницы. Она признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в августе 2021 года в поселке Малиновский. Полицейские остановили автомобиль под управлением 23-летней девушки. Выяснилось, что она не имела права управления автомобилем. При этом назвать свои личные данные она отказалась.

«Не желая быть привлеченной к административной ответственности за совершенное противодеяние, она решила скрыться с места происшествия, начав движение и протащив полицейского около 20 метров, который препятствовал незаконным действиям и удерживал транспортное средство за открытую водительскую дверь, но ей удалось уехать», - прокомментировали в пресс-службе.

Суд назначил автомобилистке наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Также ей придется заплатить аналогичную сумму в качестве компенсации морального вреда полицейскому.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 82, комментариев: 0
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