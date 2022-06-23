Рецидивист из Нефтеюганска подозревается в краже денег у своего умершего друга

35-летний неоднократно судимый житель Нефтеюганска подозревается в краже денег у своего умершего друга. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

С заявлением в полицию обратилась 69-летняя мать покойного. Она сообщила, что с карты ее сына пропали 79 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили, что в апреле женщина обратилась к приятелю своего сына за помощью, поскольку мужчине стало плохо. Подозреваемый вызвал неотложку и сопроводил друга до больницы. Документы и сотовый телефон больного находились у него на руках.

«На следующий день ему сообщили, что его друг скончался. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник зашел в приложение «Сбербанк-онлайн» и перевел накопления друга на свой счет», - сообщили в пресс-службе полиции.

Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Тем не менее полицейские завели на него уголовное дело. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.