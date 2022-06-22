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​Югра инвестирует в ремонт дорог почти 2 млрд рублей, и еще 800 млн – в безопасность на трассах

Правительство Югры ведет масштабную работу по обеспечению безопасности на окружных дорогах

​Югра инвестирует в ремонт дорог почти 2 млрд рублей, и еще 800 млн – в безопасность на трассах
Фото admhmao.ru

Объем инвестиций в капитальный и текущий ремонт автодорог только регионального и межмуниципального значения в Югре в 2022 году составит почти 2 млрд рублей (плюс регион субсидирует ремонтные кампании в муниципалитетах на сотни миллионов). А на безопасность дорожного движения округ выделил почти 800 млн рублей, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Все эти данные были озвучены на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую провела Наталья Комарова. Особое внимание там было уделено организованным перевозкам детей. Губернатор подчеркнула, что в регионе все еще выявляются факты, когда кто-то организует поездки групп детей без уведомления Госавтоинспеции, и подобное нужно пресекать и не допускать в дальнейшем.

«Каждая перевозка контролируется госавтоинспекцией на всех этапах. Нарядами дорожно-патрульной службы по маршруту следования автобусов оказывается необходимая помощь, в том числе сопровождение автомобилями ДПС при неблагоприятных дорожных условиях и в условиях недостаточной видимости, – рассказал начальник управления ГИБДД по Югре Максим Галушков. – В текущем году в подразделения госавтоинспекции округа поступило свыше 1247 уведомлений об организованных перевозках групп детей. Это на 41 % больше, чем в прошлом году. Организаторы стали ответственно подходить к перевозке детей. Об этом говорит и тот факт, что с начала года фактов использования автобусов, не соответствующих установленным требованиям, не зафиксировано». Подать заявку на сопровождение организованной перевозки детей можно на специальном сервисе, введенном ГИБДД.

В округе также действует отработанный механизм подвоза детей к школам. Как рассказал замдиректора департамента образования и науки Геннадий Забайкин, эту функцию в автономном округе исполняют более 100 единиц транспорта, они перевозят 20 тысяч учеников. Еще 13 тысяч школьников пользуются общественным транспортом.


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Сегодня в 20:41, просмотров: 92, комментариев: 0
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